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جمعية السفر التركية تسعى لحظر شركات منافسة أجنبية

إكسبيديا

قررت جمعية وكالات السفر التركية تورساب اتخاذ إجراءات قانونية ضد 20 موقعا أجنبيا توفر خدمات سفر من وإلى تركيا إضافة إلى حجوزات فنادق عبر الإنترنت.

وقالت الجميعة في بيان الأربعاء إن تلك المواقع من أمثال أغودا وإكسبيديا تخوض "منافسة غير عادلة مع وكالات السفر والشركات السياحية التركية بعدم دفعها أي ضريبة على الرغم من أنها تعمل في السوق التركية".

وكان القضاء التركي قد قرر تعليق موقع بوكنيغ دوت كوم الشهير ومقره هولندا، في آذار/مارس العام الماضي، وذلك بموجب دعوى قضائية رفعتها ضده تورساب.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمات شديدة تسببت في انخفاض غير مسبوق لليرة أمام العملات الأجنبية.

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