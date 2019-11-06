جمع معلومات عن لاجئين.. السويد تدين عراقيا بالتجسس لصالح طهران

دانت محكمة سويدية، الأربعاء، مواطنا عراقيا بتهمة التجسس لصالح إيران.

واتهمت المحكمة الرجل، 46 عاما، بتجميع معلومات عن اللاجئين الإيرانيين، في السويد وبلجيكا وهولندا.

وقال النائب العام هانز يورغن هانستورم إن الرجل جمع "معلومات شخصية" حول إيرانيين عرب من منطقة الأحواز لصالح إيران، تحت غطاء العمل لصحيفة عربية.

ويشتبه في قيام المتهم بتصوير مؤتمر ومظاهرات الأحواز في كل من بلجيكا وهولندا والسويد.

وقد نشط الرجل طوال الأربع سنوات الماضية حتى شهر فبراير 2019، كما اتهم باختراق منتديات على الإنترنت، خاصة بدعم المعارضة الأحوازية، حيث قام بجمع بيانات الولوج الخاصة بالمستخدمين.

وقال النائب العام السويدي إن الرجل الذي أنكر كل التهم، تواصل مع عملاء الاستخبارات الإيرانية عبر الإنترنت، وشارك في الاجتماعات حتى في طهران.

وقالت التحقيقات إن المتهم الذي يحمل كل من الجنسية العراقية والسويدية قد اعتقل في 27 فبراير، فيما حكم عليه بالحبس في 1 مارس الماضي.