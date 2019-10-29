جنبلاط: إسقاط النظام في لبنان مستحيل لكن إسقاط السياسيين ممكن

قال وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الإشتراكي، إن إسقاط النظام في لبنان مستحيل، أما إسقاط السياسيين فيظل ممكنا، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة تغيب عنها وجوه الطبقة السياسية الحالية.

وأضاف جنبلاط، في اتصال هاتفي مع قناة الحرة، أنه لم يسمع المتظاهرين يطالبون بإسقاط النظام، مشيرا أنه ربما يقع لديهم لبس بين النظام والطبقة السياسية والتي وجهوا لها صوتهم الغاضب.

وأوضح أن هناك أطر لتغيير النظام بقانون انتخابي عصري يأتي بطبقة سياسية جديدة قادرة على إخراج لبنان من الطائفية السياسية.

وقال جنبلاط إن عهد الانقلابات العسكرية ولى، وأنه لا يمكن لأي طرف أن يلغىالآخر، مشيرا إلى ما قال إنها جهات داخلية وخارجية تريد عزل حزب الله.

وطالب جنبلاط بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحريري، محذرا من أن تشكيلها من نفس الوجوه القديمة سيكون كارثيا.

وبخصوص تحركات المتظاهرين على الأرض، قال جنبلاط إن التظاهر حق مشروع لكن قطع الطرق يبقى مرفوضا.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، تقديم استقالة الحكومة إلى الرئيس ميشال عون.

وتشهد الشوارع والساحات في بيروت ومناطق عديدة من الشمال إلى الجنوب في لبنان، تظاهرات في إطار حراك شعبي عابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.