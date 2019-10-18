جنبلاط: ما يحدث انتفاضة عارمة ولن نترك الحريري وحيدا

وصف زعيم الحزب الوطني التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الاحتجاجات في لبنان بأنها "انتفاضة شعبية عارمة" لمواجهة الجوع والفساد في البلاد.

وقال جنبلاط في اتصال هاتفي مع الحرة إن "الوضع الاقتصادي تسبب في تفجر الغضب الشعبي في لبنان، لأن الناس لا تستطيع تحمل الخلافات والتناقضات".

ورفض جنبلاط تحميل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المسؤولية على تردي الأوضاع في البلاد، مضيفا "لماذا يحرق سعد الحريري ويتحمل المسؤولية لوحده والآخرون يتفرجون".

وتابع "هناك قوى سياسية تتحكم بالقرار اللبناني، والدولة في حال تسوية مع تلك القوى، ولذلك الحريري ونحن أيضا مضطرون للتسوية معهم لحين تغير الظروف".

وأكد زعيم الحزب الوطني التقدمي الاشتراكي أنه أبلغ الحريري بأن "تقديم الاستقالة، وترك البلاد ليقودها شخص آخر، سيكون أفضل".

وبشأن المهلة التي حددها رئيس الحكومة اللبنانية قال جنبلاط "سندرس الوضع ولكننا لن نترك الحريري وحيدا".

وأمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم "الإصلاحات" في لبنان متهما بعضهم بتعطيل عمله، وذلك تزامنا مع موجة تظاهرات ضخمة تشهدها البلاد ضد الطبقة السياسية والتدهور الاقتصادي.