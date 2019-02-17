 جنرال أميركي يهدد بوقف الدعم لـ'قسد'

قال اللفتنانت جنرال بول لاكاميرا، قائد قوات التحالف ضد داعش إن الولايات المتحدة ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد والتي تقاتل التنظيم في حال تحالف مقاتليها مع الرئيس السوري بشار الأسد أو روسيا.

وسعى قادة أكراد سوريون إلى إجراء محادثات مع حكومة الأسد بغية حماية منطقتهم التي تتمتع بحكم ذاتي بعد انسحاب القوات الأميركية الداعمة لهم حاليا.

ويخشى الأكراد التعرض لهجوم من تركيا المجاورة التي هددت بسحق وحدات حماية الشعب الكردية. ولا تميز الحكومة التركية بين الوحدات وحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا داخل تركيا.

لكن لاكاميرا حذر من أن القانون الأميركي يمنع التعاون مع روسيا وقوات الأسد أيضا.

وقال القائد العسكري الأميركي: "سنستمر في تدريبهم وتسليحهم إذا بقوا شركاء لنا" مشيدا بانتصاراتهم الصعبة ضد داعش.

لكن عندما سئل عما إذا كان الدعم سيستمر إذا تحالفوا مع الأسد، قال لاكاميرا "لا". وأضاف قائلا لمجموعة صغيرة من الصحفيين "حينها ستنقطع هذه العلاقة، لأنهم سيعودون إلى النظام الذي لا نرتبط معه بعلاقة (أو) الروس...إذا حدث ذلك فلن نبقى شركاء معهم بعدها".

المصدر: رويترز