عوزي ديان سيترشح لرئاسة الليكود

أعلن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد عوزي ديان نيته خوض الانتخابات التمهيدية القادمة لرئاسة الليكود.

وقال قبل اجتماع للجنة المركزية للحزب "سأخوض الانتخابات التمهيدية لليكود قبل انتخابات 2019".

وأضاف ديان "إننا نشهد تصعيدا على الحدود الشمالية وغزة، وانتشار الهجمات الإرهابية الشديدة في يهودا والسامرة".

وأكد أن ذلك أدى إلى فرض تكاليف باهظة على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي "تقترب فيه إيران من الحدود الشمالية لإسرائيل، والإرهابيون يحفرون أنفاقا تحت أقدام السكان في الجنوب والشمال".

يشار إلى أن عوزي ديان هو ابن شقيق الجنرال الإسرائيلي الشهير موشيه ديان، وهو عضو في حزب الليكود منذ عام 2008.

وشدد ديان في مقطع فيديو على حسابه بتويتر على أهمية بقاء حقيبة الليكود في يد الحكومة القادمة:

وفي نهاية العام الماضي، وافق الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه وإجراء انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان/أبريل.

وقرر ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حل البرلمان حيث لم يعد لديه غالبية سوى بفارق نائب واحد (من أصل 120)، بعد استقالة وزير الدفاع زعيم الحزب القومي "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان.