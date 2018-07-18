لأول مرة.. النساء يحكمن 'جنرال موتورز'

عززت شركة "جنرال موتورز" الحضور النسائي في أعلى مستويات الإدارة لديها، إذ أعلنت تعيين ديفيا سورياديفارا في منصب المدير المالي للشركة.

ولأول مرة في تاريخ شركات صناعة السيارات الكبرى يتم تعيين امرأتين في منصبين من بين الأهم بالشركة، حسبما نقل موقع "بيزنس إنسايدر" المختص.

وستتسلم سريوديفار التي تخرجت من جامعة هارفارد عملها كمدير مالي في أيلول/سبتمبر المقبل، بعد أن كانت تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تمويل الشركات.

وكانت "جنرال موتورز" قد عينت ماري بارا في 2014 بمنصب الرئيس التنفيذي في الشركة ذاتها.

لا تزال مناصب الإدارة العليا في شركات السيارات الكبرى أشبه بحكر على الرجال، عدا شركتي "جنرال موتورز" و"فورد".