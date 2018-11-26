جنرال موتورز تلغي وظائف

قالت شركة جنرال موتورز الأميركية الاثنين إنها ستخفض إنتاجها من الطرز التي تسجل تباطؤا في مبيعاتها في ظل تراجع سوق السيارات السيدان التقليدية التي تعمل بالبنزين وتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى السيارات الكهربائية والذاتية القيادة.

وستقلص الشركة العملاقة عدد موظفيها في أميركا الشمالية بـ 15 في المئة لتوفير ستة مليارات دولار بحلول نهاية 2020.

ولتحقيق هذه الغاية، ستوقف الشركة الإنتاج السنة المقبلة في سبعة مصانع جديدة بينها مصنع في مدينة أوشاوا الكندية بحسب بيان الشركة.

وإضافة إلى مصنع أوشاوا للتجميع ستغلق جنرال موتورز أربعة مصانع في الولايات المتحدة وإثنين خارج أميركا الشمالية في 2019.

كما ستتوقف الشركة عن إنتاج عدة طرز يجري تجميعها الآن في هذه المصانع، ومن بينها شيفروليه كروز وشيفروليه فولت الهجين وكاديلاك سي.تي6 وبويك لاكروس.

وقالت الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز ماري بارا إن السيارة طراز كروز سترفع من السوق الأميركية في 2019.

وأعرب الرئيس دونالد ترامب عن "استيائه" إزاء قرار الشركة إلغاء آلاف الوظائف، وأكد أنه تحدث هاتفيا مع بارا وأبلغها بأنه "مستاء".

والشهر الماضي أعلنت الشركة خططا لخفض قوتها العاملة في أنحاء أميركا الشمالية لتوفير المال عن طريق عرض الاستقالة طوعيا، ولم تستبعد احتمال تسريح موظفين.

ويتوقع أن تؤثر الخطط على 50 ألف موظف في أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ونحو 18 ألفا منهم أو ما يمثل 36 في المئة من القوة العاملة، يحق لهم تقديم الاستقالة طوعيا.