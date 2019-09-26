جنيفر لوبيز وشاكيرا نجمتا حفل السوبر بول

أعلنت محطة فوكس سبورتس، الخميس، أن نجمتي موسيقى البوب جنيفر لوبيز وشاكيرا ستتشاركان إحياء الحفل الذي يقام بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية المقررة في ميامي في الثاني من فبراير المقبل.

وقالت المحطة في تغريدة على تويتر "للمرة الأولى معا على خشبة المسرح. على أكبر مسرح في العالم. رحبوا بجي لو وشاكيرا في حفل بين شوطي" المباراة.

وسيكون هذا الحفل الأول الذي يجمع بين لوبيز (50 عاما) وشاكيرا (42 عاما)، اللتين أصدرتا ألبومات باللغتين الإنكليزية والإسبانية.

وقال نائب رئيس التسويق في شركة بيبسي التي ترعى الحفل، تود كابلان، إن "الفنانتين الشهيرتين تضعان سابقة جديدة لما يمكن أن يصبح عليه هذا المعرض، ونحن على ثقة من أن الأداء سيكون رائعا".