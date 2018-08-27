جهاز آبل عمره أكثر من 40 عاما.. كم سعره؟

إذا كنت من هواة تجميع المقتنيات الإلكترونية القديمة فهذه فرصة للدخول في مزاد لجهاز حاسوب من آبل عمره 42 عاما.

الجهاز الذي يعود للسبعينيات هو من طراز "آبل 1" ( Apple Computer 1). ولا يزال يعمل بكل طاقته، وتم منحه تقييم 8.5 من 10 درجات.

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المزاد سيكون من خلال شركتي (Invaluable) و(RR Auction) للمزادات في بوسطن.

وفي التفاصيل الفنية للجهاز فهو يضم شاشة من نوع (Sanyo) ولوحة مفاتيح (ASCII) وقطعا أخرى أصلية لا تزال تعمل.

ويتوقع أن يتم بيع الجهاز بحدود 300-400 ألف دولار.

وتراوحت أسعار بيع أجهزة قديمة من آبل بين 130 ألفا و800 ألف دولار للجهاز، ويعد هذا الجهاز قطعة فريدة من نوعها من بين 200 جهاز حاسوب قديم من آبل.