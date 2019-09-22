مصر.. "الكسب غير المشروع" يحيل مسؤولا بالرئاسة للمحاكمة

قال مصدر قضائي في وزارة العدل المصرية إن جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الأحد، قضية تجاوز مسؤول بالرئاسة المصرية ومهندس إلى محكمة الجنائية العاجلة.

وقد جاء القرار بعد أمر من الرئاسة المصرية بالتحقيق في تجاوزات مسؤول إدارة الاتصالات الإلكترونية بالرئاسة، وشخص آخر يعمل مهندسا في شركة "المقاولون العرب".



وكان مسؤول الاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية موكلا بإعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات الرئاسة، واستلام الأعمال المنفذة لصالحة جهة عمله من شركة المقاولون العرب.

أما المهندس الذي أحيل للمحاكمة فكان موكلا بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية.

وبحسب نص التحقيقات التي نشرتها صحيفة الوطن، فإن المتهمين قد حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ قيمته 27 مليونا و584 ألفا و907 جنيهات.

واتهم الثنائي بتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم.