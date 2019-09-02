جهاز بحجم بطاقة الائتمان لإيجاد ضحايا الزلازل

جهاز بحجم بطاقة ائتمان ونفس سمكها تقريبا، لكنه قد ينقذ حياتك إذا حوصرت تحت الأنقاض بعد زلزال.

ابتكر ثلاثة طلاب جامعيين إندونيسيين الجهاز الذي يستخدم إشارات عالية التردد للمساعدة في تحديد مكان الضحايا بعد وقوع كارثة طبيعية.

وتصدر الأداة التي أطلق عليها اسم "ديوتيريونز" إشارة عبارة عن نبضات صوتية يمكنها رصد تحركات بخفة تردد الأنفاس من على بعد يصل إلى عشرة كيلومترات.

وقال الطلاب إن بالإمكان توصيل متلقي الإشارة بهاتف ذكي أو كمبيوتر محمول ويعمل بواسطة تطبيق متاح على نظامي آبل وأندرويد.

وقال أحد الطلاب ويدعى ساتريو ويراديناتا ريادي بوير (23 عاما) إن فكرة الاختراع مستلهمة من زلزال قوته 7.6 درجة هز بلدته بادانغ على جزيرة سومطرة قبل عشر سنوات وفقد بسببه صديقا ومعلما وأصيبت والدته.

وأضاف "يمكن لأي شيء أن يحدث إذا ظل شخص مدفونا لوقت طويل، قد يضطر الأطباء لبتر ساق أو يد الضحية أو قد ينفد الأكسجين"، في إشارة إلى السباق ضد الزمن للعثور عمن دفنوا تحت الأنقاض بسبب الزلازل.

وحصل الطلاب الثلاثة، وهم من جامعة براويغايا، على براءة اختراع للنموذج الأولي الذي تبلغ تكلفته صنعه سبعة دولارات، لكنهم قالوا إنهم يريدون صنع الجهاز على الوجه الأمثل قبل التفكير في طرحه للبيع.

وتتعرض إندونيسيا كثيرا لزلازل، تكون أحيانا قوية بما يكفي لإسقاط المباني، بسبب وقوعها على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادي.

ووقع أكثر الزلازل تدميرا في التاريخ الحديث في ديسمبر عام 2004 إذ بلغت شدته 9.5 درجات وتسبب في أمواج عاتية أودت بحياة نحو 226 ألف شخص على طول خط الساحل المطل على المحيط الهندي، بينهم أكثر من 126 ألفا في إندونيسيا.