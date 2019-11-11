جهاز لإنقاذ الأطفال والحيوانات من الموت داخل سيارة حارة

تمكن علماء في جامعة كندية من تطوير مستشعر لاكتشاف وإطلاق تحذير عند ترك طفل أو حيوان أليف، بمفرده في سيارة حارة.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة سي أن أن الأميركية، يستخدم الجهاز تقنيتي الرادار والذكاء الاصطناعي لإطلاق منبه عند استشعار حيوان أو طفل وحيد في سيارة. ويقول الفريق الذي يقف وراء هذا المنتج، إنه دقيق بنسبة 100 في المئة.

المستشعر، وهو بحجم يتجاوز البوصة بقليل، يلصق بسقف السيارة أو مرآتها العاكسة. ويرصد راداره إشارات من الأشخاص والحيوانات داخل السيارة، ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الإشارات لحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإطلاق المنبه. ويحول الجهاز دون إقفال أبواب السيارة وينبه السائق والأشخاص القريبين منها.

وقال العلماء في جامعة واترلو في كندا، إن الجهاز يعالج مشكلة عالمية خطيرة. وأكد جورج شاكر، هو بروفيسور هندسة في الجامعة، إن هذه التقنية ليست مكلفة ويمكن تعميمها على جميع المركبات.

ويموت ما معدله 37 طفلافي سيارات حارة في والولايات المتحدة سنويا، حسب منظمة سلامة الأطفال والسيارات. وسجل عام 2019 حتى الآن، 52 حالة وفاة داخل سيارات حارة.