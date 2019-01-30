ريكتينا.. جهاز يحيل إشارات واي فاي إلى كهرباء

صمم باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) جهازا يمكنه تحويل إشارات الـ"واي فاي" إلى طاقة كهربائية تستطيع تشغيل الأجهزة الإلكترونية.

ويمكن استخدام الطاقة المتولدة عن طريق الجهاز الذي يطلق عليه "rectenna"، لتشغيل أجهزة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الطبية وغيرها من دون أن تحتاج هذه الأجهزة إلى بطاريات.

والجهاز يعتمد على هوائي يلتقط موجات التيار المتردد الكهرومغناطيسية، مثل تلك التي تحمل موجات الـ"واي فاي"، وهذا الهوائي ينقلها إلى شبه موصل ثنائي الأبعاد يقوم بتحويلها إلى فولت كهربائي (تيار مستمر).

وأوضح البروفيسور توماس بالاسيوس، المشرف المشارك في الدراسة، أن بالإمكان استخدام هذا النظام الجديد لإنتاج الكهرباء في أماكن واسعة مثل الجسور والطرق السريعة، وقال إن ذلك "سيجلب المعلومات عبر كل شيء حولنا".

والجهاز يمكنه إنتاج حوالي 40 ميكروواط من الطاقة عند التعرض لمستويات الطاقة المعتادة لإشارات الواي فاي (حوالي 150 ميكروواط)، وهذه الطاقة تكفي لإضاءة شاشة LED أو تشغيل شريحة سليكون.

وذكر معهد MIT في تقرير حول الموضوع أن بالإمكان أيضا استخدام هذه الفكرة في توفير الطاقة لعملية نقل البيانات الخاصة بالأجهزة الطبية التي يتم زرعها في المرضى.

وهناك، على سبيل المثال، محاولات لتطوير أقراص يبتلعها المرضى يمكنها إرسال بيانات صحية عن المريض إلى جهاز كمبيوتر لإجراء التشخيص المناسب.