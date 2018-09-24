جوائز 'فيفا' 2018 .. مودريتش أفضل لاعب في العالم

فاز الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الاسباني الاثنين بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبرز مودريتش الذي تنافس على الجائزة مع المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل كبير خلال الموسم الماضي بعدما ساهم في قيادة ريال مدريد إلى لقبه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

كما ساهم النجم الكرواتي في قيادة منتخب بلاده للمرة الأولى في تاريخه إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 التي خسرتها كرواتيا أمام فرنسا 2-4.

ونال الفرنسي ديدييه ديشامب جائزة أفضل مدرب للعام، بعد قيادته منتخب بلاده لإحراز لقب مونديال روسيا في تموز/يوليو الماضي.

وحصل حارس مرمى بلجيكا تيبو كورتوا على جائزة أفضل حارس، بعد أن ساهم في احراز منتخب بلاده للمركز الثالث في مونديال روسيا.

وضمت التشكيلة المثالية لعام 2018 كل من الحارس الإسباني دافيد ديخيا، وفي الدفاع البرازيلي داني ألفيس، والفرنسي رافائيل فاران، والإسباني سيرجيو راموس، والبرازيلي مارسيلو.

وضم خط الوسط كل من الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي نغولو كانتي، والبلجيكي إيدن هازارد، وفي خط الهجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.​

وحصلت البرازيلية مارتا على جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2018.​

جوائز 👑 #TheBest من FIFA:

تهانينا 👏 للأيقونة البرازيلية مارتا 🇧🇷 الفائزة بجائزة أفضل لاعبة 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/uwV2HW49A1 — #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018

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