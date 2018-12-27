ظريف يحيي زرادشت.. مغردون: ماذا عن الزرادشتيين؟

"موقع الحرة"/ كريم مجدي لم يكن يتوقع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تلقي هذا الكم من الانتقادات عبر حسابه على تويتر، بعدما نشر تغريدة يحيي فيها ذكرى الفيلسوف الإيراني زرادشت. وقال ظريف في تغريدة الأربعاء: "في ذكرى وفاة زرادشت، النبي الإيراني العظيم، مؤلف الغاتاها، وواضع مبادئ الخير، والكلمات الطيبة، والأعمال الصالحة".

وزرادشت هو رجل دين وفيلسوف أخلاقي، اختلف المؤرخون على أصله. منهم من قال إنه فارسي أو كردي أو فارسي-كردي. ويعد زرادشت مؤسس الديانة الزرادشتية، وقد عاش في مناطق أذربيجان وكردستان وإيران الحالية. استقبلت تغريدة ظريف بتعليقات غاضبة، إذ يحتفي وزير الخارجية الإيراني بمؤسس الديانة الزرادشتية في الوقت الذي تعاني فيه الأقلية الزرادشتية في إيران، نحو 25 ألف شخص، من التهميش وحرمان من الحقوق. وتتعرض الأقليات الدينية في إيران ومنها الزرادشتية، التمييز في المعاملة منذ نجاح الثورة الإسلامية في عام 1979. و يأتي التهميش في صور مختلفة: فلا يحق للمواطنين الزرادشتيين أو اليهود أو المسيحيين أو المسلمين من المذاهب الأخرى غير الشيعة، الترشح لرئاسة الجمهورية. "إن الزرادشتيين لا يستطيعون فعليا تولي مناصب عليا في إيران. زواج المرأة المسلمة من الرجل الزرادشتي غير معترف به بموجب القانون الإيراني. منذ تأسيسها، حاولت الجمهورية الإسلامية تقييد العادات والاحتفالات الزرادشتية التي تعود لما قبل الإسلام"، يقول هذا المغرد.

وخاطب آخر ظريف بالقول: "في بلدك لا يستطيع المواطن الزرادشتي أن يضبح نائبا في مجلس شورى المدينة، إن مثل هذه اللفتات منك أشبه بنكتة سخيفة".

يذكر أن السلطات الإيرانية اعترفت في حزيران/يوليو بخطأ تعليق عضوية نائب ينتمي إلى الأقلية الزرادشتية في مجلس بلدية في مدينة يزد، بتراجعها عن القرار. الفنان الساخر كامبيز حسيني المقيم في نيويورك علق على تغريدة ظريف بأنها "نفاق".

وفي هذه التغريدة: "الكذب لا يتوقف، اذهب إلى مراكز لجوء الزرادشتيين، واسمع منهم عن الظلم الذي تعرضوا له".

ويقول مغرد آخر: "هل قال لك زرادشت اقتل شعب سوريا وهجره، لماذا لا تتوقفوا عن القتل في سوريا يا ظريف؟"