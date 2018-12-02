جواز السفر الإماراتي الأول عالميا

أظهرت أحدث بيانات مؤشر ترتيب جوازات السفر الذي يصدره موقع "باسبورت إندكس" أن جواز السفر الإماراتي يحتل المركز الأول في قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، بينما تذيل العراق ترتيب الدول العربية.

ويستند ترتيب جواز السفر الذي يقدمه الموقع على عوامل من بينها مدى تمتع صاحب جواز السفر دخول الدول الأخرى من دون الحصول على تأشيرة مسبقة، أو الحصول عليها في أرض الوصول.

و"باسبورت إندكس" هو أداة تفاعلية تصدر بيانات محدثة وقتيا بشأن الإعفاءات من التأشيرات وترتيب جوازات السفر.

ويقول الموقع إنه يستند في بياناته على المصادر المتاحة للجمهور والمعلومات الرسمية التي تقدمها وكالات حكومية.

وتشير البيانات إلى أن حامل جواز السفر الإماراتي يستطيع السفر إلى 113 دولة دون حاجته إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، ويمكنه الحصول عليها في مطارات 54 دولة، أي بمجموع 167 دولة، بينما تفرض 31 دولة على المواطن الإماراتي الحصول على تأشيرة مسبقة في حال أراد السفر إليها.

وجاءت هذه الدول في صدارة الترتيب العالمي:

الإمارات (167 دولة) وسنغافورة (166) وألمانيا (166) والدنمارك (165) والسويد (165) وفنلندا (165) ولوكسمبرغ (165) وفرنسا (165) وإيطاليا (165) وهولندا (165) وإسبانيا (165) والنرويج (165) وكوريا الجنوبية (165) والولايات المتحدة (165).

وهذا هو الترتيب العالمي للدول العربية المذكورة في المؤشر:

1- الإمارات: جواز سفرها يتيح دخول 167 دولة.

2- الكويت: في المركز الـ44 عالميا (96 دولة).

3- قطر: في المركز الـ48 عالميا (88 دولة).

4- البحرين: في المركز الـ50 عالميا (84 دولة)

5- سلطنة عمان: في المركز الـ52 عالميا (81 دولة)

6- السعودية: في المركز الـ54 عالميا (79 دولة)

7- تونس: في المركز الـ61 عالميا (70 دولة)

8- المغرب: في المركز الـ63 عالميا (68 دولة)

9- الجزائر: في المركز الـ71 عالميا (59 دولة)

10- جزر القمر: في المركز الـ73 عالميا (57 دولة)

11- الأردن: في المركز الـ74 عالميا (56 دولة)

11- مصر: في المركز الـ74 عالميا (56 دولة)

12- جيبوتي: في المركز الـ79 عالميا (51 دولة)

13- لبنان: في المركز الـ84 عالميا (45 دولة)

13- ليبيا: في المركز الـ84 عالميا (45 دولة)

14- الأراضي الفلسطينية: في المركز الـ85 عالميا (44 دولة)

15- السودان: في المركز الـ87 عالميا (42 دولة)

16- اليمن: في المركز الـ88 عالميا (39 دولة)

17- الصومال: في المركز الـ89 عالميا (38 دولة)

18- سوريا: في المركز الـ90 عالميا (36 دولة)

19- العراق: في المركز الـ92 عالميا (32 دولة)