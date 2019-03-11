إضافة اللغة القبطية إلى لوحة مفاتيح غوغل

أضافت شركة غوغل الحروف القبطية إلى تطبيق "جي بورد" Gboard الخاص بها، وذلك ضمن التحديث الأخير الذي شمل أضافة 60 لغة.

و"جي بورد" هو تطبيق لوحة مفاتيح افتراضية تعمل على نظام أندرويد وiOS، أصدرته غوغل في عام 2016.

وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها إضافة الحروف القبطية بشكل رسمي للوحة مفاتيح افتراضية، حيث سيتمكن مستخدمو "جي بورد" من الكتابة باللغة القبطية.

وتستخدم اللغة القبطية في الكنائس المصرية، وتعد لغة خاصة بأقباط مصر لكن استخدامها تراجع في الحياة اليومية بشكل كبير.

وتصنف اللغة القبطية على أنها لغة منقرضة، بحسب أطلس اليونسكو للغات العالم المهددة.

وقد بدأ يقل استخدام اللغة القبطية في عصر الدولة الفاطمية (972م-1171م)، حتى توقف المصريون عن التحدث بالقبطية في القرن الـ 17، أي أثناء حكم الدولة العثمانية لمصر.

وقد ظهرت الحروف القبطية في عام 200 ق.م، وهي تتألف من 32 حرفا معظمهم يوناني الأصل، ماعدا سبعة حروف من أصل ديموطيقي (أبجدية مصرية قديمة).

مصريان يتكلمان القبطية

ولا يتكلم الأقباط القبطية إلا في الكنائس ضمن الشعائر الدينية، إلا أن أهالي قرية "الزينية" في محافظة الأقصر جنوب مصر يستخدمونها في حياتهم اليومية ويعلمونها لأولادهم.