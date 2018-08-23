جورج كلوني الأعلى دخلا بفضل 'التكيلا'

حقق الممثل الأميركي جورج كلوني أعلى دخل بين الممثلين، ليس بسبب الفن بل الخمر.

وقالت مجلة فوربس إن كلوني (57 عاما) جنى ما يقدر بنحو 239 مليون دولار بين حزيران/يونيو 2017 وحزيران/يونيو 2018 فيما يمثل أعلى الإيرادات في مسيرته الفنية الممتدة عبر 35 عاما في السينما والتلفزيون.

كلوني لم يلعب دور البطولة في أي فيلم لهوليوود منذ فيلم الإثارة البوليسي (ماني مانستر) عام 2016، لكنه باع شركة (كاساميجوس) التي تنتج التكيلا، والتي شارك في تأسيسها، إلى شركة دياجيو البريطانية للمشروبات الروحية في حزيران/يونيو 2017.

وتفوقت إيراداته من عمله على الشاشة وخارجها على إيرادات دواين "ذا روك" جونسون الذي حل في المرتبة الثانية بما يقدر بنحو 124 مليون دولار بفضل فيلمه (جومانجي: ويلكوم تو ذا جانجل) ومشاريع أخرى.

ووفقا لفوربس، فقد كسب الممثلون في المراكز العشرة الأولى نحو 784 مليون دولار مجتمعين، ليتفوقوا مرة أخرى على قائمة المراكز العشرة لأعلى الممثلات أجرا واللاتي جنين 186 مليون دولار مجتمعات في الفترة ذاتها.

وتصدرت سكارليت جوهانسن هذه القائمة التي نشرت الأسبوع الماضي بإيرادات قيمتها 40.5 مليون دولار قبل الضرائب.