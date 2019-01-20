الإغلاق الحكومي.. بوش يعلق

نشر الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش صورة له على إنستغرام وهو يسلم وجبات بيتزا لأفراد الخدمة السرية لديه، الذين لم يستلموا رواتبهم بسبب إغلاق الحكومة المستمر.

وكتب بوش، "أنا ولورا بوش ممتنون لموظفي الخدمة السرية لدينا، ولآلاف الموظفين الفيدراليين الذين يعملون بجد من أجل بلدنا بدون راتب. ونحن نشكر مواطنينا الذين يدعمونهم".

وأضاف الرئيس الأسبق، "لقد حان الوقت لقادة الجانبين لوضع السياسة جانبا، والتجمع، ووضع حد لهذا الإغلاق."

ونادرا ما يعلق بوش على الشؤون السياسية الحالية، فيما فضل البقاء إلى حد كبير خارج دائرة الضوء منذ وفاة والده الرئيس الأسبق جورج بوش الأب في نهاية العام الماضي.

ويكمل الإغلاق الحكومي يومه الثلاثين الأحد، وهو أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.