فتح تابوت مصري أثري على الهواء

أعلنت قناة ديسكفري أنها ستبث لحظات فتح تابوت مصري قديم لأول مرة، على الهواء مباشرة.

ومن المقرر أن يفتح التابوت كل من مقدم البرامج كريس جاكوبس، والمكتشف جوش غاتس، في إحدى الغرف الأثرية ضمن شبكة واسعة من الأنفاق والحجرات التي تتضمن نحو 40 مومياء أخرى، تعود للصفوة والنبلاء في عصر الفراعنة.

وستذاع الحلقة على الهواء مباشرة ضمن برنامج "Expedition Unknown" الذي يذاع عبر القناة الأميركية، في يوم 7 نيسان/أبريل الجاري.

​ومن المقرر أن يحضر لحظات فتح التابوت، كل من وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، ورئيس المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري.

وظلت هوية المومياء داخل التابوت سرا لنحو 3 آلاف عام، إذ قال جوش غاتس إنه لا يعلم ما يوجد بداخل هذا التابوت، لكنه يتوقع أن يجد بقايا جثة.