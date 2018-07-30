جولة محادثات في سوتشي حول الأزمة السورية

انطلقت الاثنين الجولة العاشرة من محادثات أستانا في مدينة سوتشي الروسية لبحث الأزمة السورية بمشاركة وفدين يمثلان حكومة دمشق والمعارضة.

وتركز الجولة على ملفات "محاربة الإرهاب وبحث الوضع الإنساني في ضوء التطورات الأخيرة في سورية"، إضافة إلى "بحث ملف عودة اللاجئين".

ويشارك في اللقاء ممثل عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى جانب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.

ميدانيا، واصلت القوات النظامية قصف المناطق المتبقية تحت سيطرة تنظيم داعش بمنطقة حوض اليرموك في القطاع الغربي من ريف درعا، وارتفع عدد عناصر التنظيم الذين قتلوا إلى 256 شخصا، مقابل 86 من عناصر الجيش السوري خلال المواجهات بين الطرفين.

وتجدد قصف القوات النظامية لمناطق في محيط بلدة كفرنبودة وقريتي تل هواش والبانة بالإضافة إلى بلدة اللطامنة دون أنباء عن إصابات.