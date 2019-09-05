جونسون ونتانياهو يتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أن رئيس الوزراء ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا خلال اجتماعهما في لندن على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقالت متحدثة باسم رئيس الحكومة إن جونسون ونتنياهو "اتفقا على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. رئيس الوزراء شدد على الحاجة للحوار والحل الدبلوماسي".

وأضافت المتحدثة أن جونسون قال أيضا إنه يتطلع لرؤية مقترحات الولايات المتحدة بشأن اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني قابل للتطبيق.

وتعلن إيران السبت تفاصيل إجراءاتها الجديدة المتصلة بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ردا على فرض عقوبات أميركية مشددة عليها، الأمر الذي دفع الاتحاد الاوروبي إلى مطالبتها الخميس بالتخلي عن هذه الخطوة.