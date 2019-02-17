جيرونا يحرم ريال مدريد من المركز الثاني

ألحق جيرونا المتواضع خسارة مفاجئة بمضيفه ريال مدريد هي الأولى له بعد خمسة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه عليه الأحد 2-1 ضمن المرحلة الرابعة والعشرين، حارما النادي الملكي استعادة المركز الثاني في الترتيب من القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو.

وافتتح المضيف التسجيل على ملعبه سانتياغو برنابيو بهدف للبرازيلي كاسيميرو في الدقيقة الـ25 ، قبل أن يعادل جيرونا بهدف الأوروغوياني كريستيان ستواني في الدقيقة الـ65 من ركلة جزاء.

وحقق جيرونا هدف الفوز عبر بورتو في الدقيقة الـ75، في مباراة أنهاها النادي الملكي بعشرة لاعبين بعد طرد قائده قلب الدفاع سيرخيو راموس في الدقيقة 90 لنيله إنذارا ثانيا للخشونة، علما بأن بطاقته الأولى كانت بسبب لمسة يد احتسبت على أثرها ركلة الجزاء لجيرونا.

وبفوزه اليوم، حقق جيرونا فوزه الأول في الليغا منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي تلته أربعة تعادلات وست هزائم، أربع منها في المراحل الأربع السابقة. ورفع الفائز رصيده الى 27 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد ريال الثالث عند 45 نقطة، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو الثاني، وتسع نقاط عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

وثأر جيرونا لهزائمه الثلاث هذا الموسم أمام الفريق الملكي (مرة في الدوري ومرتان في ربع نهائي كأس إسبانيا)، وألحق به الهزيمة الأولى منذ سقوطه أمام ضيفه ريال سوسييداد (صفر-2) في السادس من كانون الثاني/يناير، والثالثة في الليغا في عهد مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ويلعب لاحقا اليوم فالنسيا مع اسبانيول، وفياريال مع أشبيلية، وريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس، فيما تختتم المرحلة الإثنين بلقاء هويسكا مع أتلتيك بلباو.