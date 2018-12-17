جيفري: على إيران أن تخرج من سوريا

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الإثنين إن على جميع القوات البرية والقدرات الصاروخية الإيرانية أن تخرج من سوريا.

وأضاف جيفري في مؤتمر صحافي في واشنطن أن التواجد الإيراني يمثل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة مثل تركيا والأردن وإسرائيل.

وجدد جيفري التأكيد على أن الولايات المتحدة لديها ثلاثة أهداف رئيسية في سوريا تتمثل في "إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، ورؤية نظام لا يؤدي إلى المزيد من المآسي الإنسانية، فضلا عن إخراج القوات الإيرانية من هذا البلد".

وتسبب الصراع السوري في مقتل ما لا يقل عن 400 ألف شخص منذ اندلاعه في عام 2011، حسب الأمم المتحدة.