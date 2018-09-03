جيفري في عمان.. مباحثات حول اللجوء السوري وإدلب

قالت وزارة الخارجية الأردنية إن المبعوث الأميركي للشؤون السورية جيمس جيفري بحث في عمان الاثنين مع مسؤولين أردنيين ملفات اللجوء السوري والتطورات الأخيرة والمستقبلية في إدلب.

وبحسب بيان صحافي فقد بحث جيفري مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المستجدات في الأزمة السورية والجهود المستهدفة إيجاد حل سياسي لها.

وأكد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سورية عبر مسار جنيف.

وأكد الجانبان استمرار العمل في إطار التحالف الدولي لهزيمة العصابات الإرهابية.

وأطلع الصفدي الوفد الأميركي على الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة 1.3 مليون سوري، مشيرا إلى أن الأردن يشجع العودة الطوعية للاجئين.

وتأتي زيارة جيفري بعد جولة اجتماعات في القدس حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية أن الجانبين بحثا الملف السوري، وسبل التصدي للإرهاب والعدوان الإيراني.

وتأتي زيارة الأردن في إطار جولة شرق أوسطية تمتد لأربعة أيام، تشمل كذلك إسرائيل وتركيا.