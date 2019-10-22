جيفري: لا عقوبات جديدة على تركيا إن التزمت بالهدنة

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إن الإدارة الأميركية لن تفرض أي عقوبات جديدة على تركيا في ظل التزامها بوقف إطلاق النار شمال سوريا.

وأوضح جيفري، الثلاثاء، بأن العقوبات سترفع عن الوزراء والمسؤولين الأتراك إذا ما التزمت تركيا بوقف إطلاق النار.

وقال إن الاتفاق يسمح بدوريات أميركية تركية مشتركة بعمق 30 كلم داخل الحدود السورية، مضيفا "نقوم بضربات جوية ضد أهداف "داعش" وسنستمر بالعمل مع قوات "قسد" ضد التنظيم".

وأكد جيفري الحاجة إلى قوات برية للقضاء على داعش دون أن تكون بالضرورة أميركية.

وكانت الولايات المتحدة أشرفت على توقيع هدنة بين تركيا والأكراد، تنسحب بموجبه القوات التركية من منطقة حدودية، كما ينص الاتفاق على انسحاب القوات الكردية من منطقة بعمق 32 كيلومتراً لم يحدد طولها.