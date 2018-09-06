جيفري: لدينا أدلة على استعداد دمشق لاستخدام الكيماوي

قال ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سورية جيمس جيفري الخميس إن هناك "أدلة كثيرة" على استعداد القوات الحكومية السورية لاستخدام أسلحة كيماوية في محافظة إدلب شمال غرب سورية.

وحذر جيفري من أن أي هجوم على آخر منطقة كبيرة خاضعة لسيطرة المعارضة سيكون "تصعيدا متهورا" قد يؤدي إلى حمام دم لم تشهده الحرب السورية من قبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بواشنطن "أي هجوم هو عمل مرفوض بالنسبة لنا وتصعيد متهور... هناك أدلة كثيرة على أنه يجري إعداد أسلحة كيماوية".

وكانت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي قالت إن بلادها سترد إذا استخدم النظام السوري وحلفاؤه سلاحا كيمائيا في إدلب، وذلك عشية دعوتها إلى اجتماع في مجلس الأمن يوم الجمعة، حول إدلب.

ونفى المندوب الأميركي جيمس جيفري وجود أي خطط لخروج وشيك للقوات الأميركية من سورية، وتعهد ببقاء تلك القوات حتى إلحاق "هزيمة دائمة" بداعش.

وجدد جيفري مطالبة الولايات المتحدة بانسحاب كامل للقوات الإيرانية من الأراضي السورية.

وكان جيفري يتحدث للصحافيين في واشنطن عن سياسة الولايات المتحدة حيال سورية.