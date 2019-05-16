أمازون تنشئ مطارها الخاص لهذه الأسباب

أعلن الملياردير الأميركي والمدير التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، بدء أعمال إنشاء مطار أمازون الجديد بقيمة 1.5 مليار دولار بمدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو شرقي الولايات المتحدة.

وكانت أمازون وقعت عقدا مدته 50 عاما في 2017، لاستئجار أكثر من 900 فدان من مطار سينسيناتي/شمال كنتاكي الدولي.

وتهدف أمازون بذلك إلى تحقيق سيطرة أكبر على عمليات الشحن الخاصة بها وأن تصبح أقل اعتمادا على شركات النقل مثل FedEx وUPS خدمة البريد الأميركية، من أجل خفض التكاليف وتسريع أوقات التسليم.

وقال بيزوس لوسائل إعلام إن هذا المطار "سيسمح لنا بتوصيل البضائع للعملاء بشكل أسرع"، مشيرا إلى أن أعضاء خدمة برايم سيتسلمون بضائعهم خلال يوم واحد بدلا من يومين.

ومن المتوقع افتتاح المشروع الذي سيوفر نحو ألفي فرصة عمل في عام 2021.