جيل جديد من المساعدين المنزليين بشاشات لمس

بدأت شركات أمازون وفيسبوك وغوغل طرح أجهزة مساعدة منزلية بشاشات لمس تتيح مزايا فريدة من نوعها. وأعلنت الشركات مؤخرا عن أمازون "إيكو شو"/ (Echo Show) وفيسبوك "بورتال"/ (Portal) وغوغل "هوم هب"/ (Home Hub). اقرأ أيضا: القرصنة بالهمس.. هكذا يتسللون إلى بيتك دون أن تدري! ولأول مرة لم يعد المساعد المنزلي حكرا على الأجهزة التي تعمل بالصوت فقط، فقد بدأت الشركات المصنعة طرح شاشات لمس يمكن التعامل معها بسهولة، مطلقة بذلك جيلا جديدا من المساعدين المنزليين. وهذه أبرز مزايا كل جهاز: أمازون "إيكو شو"

بحجم شاشة 26 سنتيمترا وبنظام مساعد أليكسا يتيح لك الجهاز الوصول لاشتراكك في أمازون "برايم" ويتيح لك الأفلام والبرامج ومقاطع الموسيقى والأغاني، إضافة إلى الكتب الصوتية. ويمكنك أيضا التحكم بأجهزة المنزل الذكية الأخرى، بحيث يكون الجهاز أشبه بوحدة تحكم مركزية، إضافة إلى إمكانية إجراء مكالمات الفيديو. بدأت أمازون بيع الجهاز في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، ويبلغ سعره 223 دولارا. غوغل "هوم هب"

يعد الأصغر بين أجهزة المساعدة المنزلية الجديدة وأقلها سعرا، إذ يبلغ حجم الشاشة 18 سنتيمترا، بسعر يبدأ من 150 دولارا. ولا يتيح الجهاز إجراء مكالمات الفيديو في جميع نسخه، إلا أنه يتيح لك التحكم بأجهزة المنزل الذكية، أو التحكم بالنظام الصوتي المركزي في حال وجوده بأكثر من غرفة. ويستخدم الجهاز نظام غوغل "أسيستانت". وستبدأ الشركة ببيع الجهاز في 22 تشرين الأول/أكتوبر. فيسبوك "بورتال"