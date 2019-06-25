التحرش بمشجعات.. مصريون: نعتذر للمغاربة

أثارت حادثة التحرش بمشجعات مغربيات في مصر، خلال مباراة جمعت المغرب مع ناميبيا، ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي طالبت بالاعتذار ووضع حد لمشكلة التحرش.

وأظهر فيديو مجموعة من الفتيات يمشين في الشارع قرب الملعب الذي احتضن المباراة، قبل أن تشرع مجموعة من الشباب بالتحرش بهن أمام أنظار المارة.

مغردون من المغرب عبروا عن غضبهم، فيما قدم مصريون اعتذارهم للشعب المغربي عن هذا الفعل المسيء.

يقول مواطن مصري في تدوينة على فيسبوك: "حقيقة لا أجد ما أقول حول ما تعرضت إليه الفتيات المغربيات أمام ملعب السلام.. هذا انحطاط والاعتذار واجب لأهل المغرب وللمشجعات".

مغرد آخر طلب "عدم السكوت على مثل هذه التصرفات لأن الأمر لن يسهم في معالجة الظاهرة".

المصدر: أصوات مغاربية