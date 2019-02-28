مصر.. أول تصريحات سائق قطار الموت

أقر سائق القطار المتسبب في حادث محطة مصر، بمسؤوليته عن الحادث الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات الأربعاء.

وقال سائق القطار علاء فتحى، في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي على برنامج "كل يوم" الذي يذاع عبر قناة ON E، إنه يتحمل المسئولية كاملة بعدما ترك الجرار وتشاجر مع زميله.

واندلع الشجار بين فتحي وزميله عندما اصطدم الأخير بجرار فتحي مما دفعه للنزول من الجرار والتشاجر معه دون أخذ احتياطاته.

وأشار فتحي إلى أن يد التحكم بالجرار قد تكون تعرضت لهزة لأنها لم تكن سليمة، ما أدى إلى زيادة سرعة الجرار واصطدامه بصدادات المحطة بهذه القوة.

وقال سائق القطار إنه تحدث لبرج المراقبة عقب تحرك الجرار وقد أجابه الموظف في المرة الأولى، بينما تجاهله في المرة الثانية.

وأوضح فتحي أن هذه ليست المرة الأولى التي يسير فيها جرار لوحده، مشيرا إلى أن مثل هذه الجرارات يجب ألا يسمح باستخدامها.

وأضاف فتحي أنه لا توجد مراقبة أو محاسبة من جانب الهيئة القومية لسكك حديد، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة السكك الحديد في مصر.

وقال فتحي، "بعد الحادثة عدت إلى المنزل ونمت لأنني كنت مجهدا وكنت أنوي الذهاب للعمل في اليوم التالي، لأنهم أخبروني أنه مجرد تصادم وليس حادثا."

وقال فتحي إنه مستعد لفعل أي شيء كي يرضي أهالي الضحايا والمصابين، لكن يجب أن لا يتم استخدامه ككبش فداء "للتغطية على أخطاء الآخرين".