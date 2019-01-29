أعلام تركية في مدارس أرمنية بـ'لوس أنجليس'

تحقق الشرطة المحلية في لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا في حادثة رفع أعلام تركية على مباني مدرستين أهليتين أرمنيتين في المدينة، حسب ما أفاد به مراسل الحرة في الولاية.

وتفاجأ الطلاب والكادر التدريسي صباح الثلاثاء بوجود أعلام تركية معلقة في أماكن متفرقة بالمدرستين، في ما اعتبرته إدارة المدارس والشرطة المحلية استفزازا وعنصرية.

وقالت سوسي شانليان مديرة مدرسة "هولي مارترز فيراهيان" الثانوية، إحدى المدرستين المتضررتين، في بيان إن "المدرسة اتخذت احتياطات لضمان أمن طلابنا وتم إبلاغ السلطات".

وأشارت إدارة مدرسة "مانوغيان ديميرديان" إلى أن شرطة لوس أنجليس تتعامل مع الأمر باعتباره "حادث كراهية".