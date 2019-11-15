"حادث مشبوة" يغلق مدرسة في فلوريدا

قالت شرطة فلوريدا إنها أغلقت مدرسة ثانوية الجمعة بعد ورود أنباء عن حادث مشبوه محتمل.

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل عن الحادث الذي يكون قد أبلغ عنه شخص الجمعة، لكنها أكدت أن ضباطا يقومون بالتحقيق في القضية.

ويأتي إغلاق الثانوية وسط تصاعد المخاوف في أميركا بعد تكرر عمليات إطلاق النار على المدارس في جميع أنحاء البلاد.

وأمس الخميس، قتل طالبان وأصيب آخرون في مدرسة ثانوية بسانتا كلاريتا في ولاية كاليفونيا.

وخلال اليوم نفسه، تجمع طلاب في تالاهاسي، عاصمة ولاية فلوريدا، لمطالبة المشرعين باتخاذ إجراءات ملموسة بشأن السيطرة على الأسلحة.

وكان من بين المشاركين على الأقل ناجٍ واحد من بارك لاند، فيفلوريدا ، حيث تم إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن مقتل 17 شخصًا في فبراير 2018.