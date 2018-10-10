حادث نيويورك.. اعتقال مشغل شركة الليموزين

ألقت شرطة نيويورك القبض الأربعاء على مشغل الشركة التي تمتلك السيارة المتسببة في حادث مقتل 20 شخصا قبل أيام، ووجهت إليه تهمة "الإهمال الذي أدى إلى قتل".

نيويورك.. حادث سير يودي بحياة 20 شخصا

وقالت تقارير إعلامية إن الشرطة أوقفت نعمان حسين على أحد الطرق بالقرب من مدينة ألباني، القريبة من موقع الحادث المأساوي بولاية نيويورك.

وقال لي كيندلون، محامي الشركة المشغلة للسيارةـ إن موكله "بريء" من التهمة، وأشار إلى أن الشرطة استجوبت صديقته وشقيقه.

وأوضحت وسائل إعلام أنه يدير الشركة التي يمتلكها والده شاهد حسين، وأن الأخير كان في باكستان وقت الحادث.

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وقالت الشرطة في وقت سابق إن سائق السيارة لم تكن لديه الرخصة المناسبة لقيادتها، وإن السيارة لم تجتز اختبار الأمان قبل حوالي شهر من الحادث.