'حارس ماكرون'.. البرلمان الفرنسي يستجوب وزير الداخلية

يستجوب البرلمان الفرنسي وزير الداخلية جيرار كولوم هذا الأسبوع وسط انتقادات متزايدة للحكومة بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع كبير الحراس الشخصيين للرئيس إيمانويل ماكرون الذي صور وهو يضرب متظاهرا يوم عيد العمال في الأول من آيار/مايو.

وسيقوم أعضاء في مجلس النواب باستجواب كولوم الاثنين فيما سيستجوبه أعضاء في مجلس الشيوخ الثلاثاء.

واحتجزت الشرطة ألكسندر بينالا، وهو مساعد منذ فترة طويلة لماكرون، الجمعة لاستجوابه بعد نشر تسجيل فيديو يظهره وهو يرتدي خوذة شرطة مكافحة الشغب وبطاقة تعريف للشرطة وهو خارج الخدمة خلال مظاهرات الأول من آيار/مايو في باريس.

وأوقف بينالا في البداية عن العمل 15 يوما ثم عاد للعمل. لكن الرئاسة الفرنسية قالت الجمعة بعد تعرضها لضغوط إنها قررت بدء إجراءات لفصله.

وفتح نواب تحقيقا برلمانيا في الواقعة نفسها وفي العقوبة المبدئية التي وقعت على بينالا وعدم إحالة السلطات له على الفور للجهات القضائية. كما فتح المدعي العام في باريس تحقيقا أوليا أيضا.

وفي التسجيل الذي نشرته صحيفة لو موند الأربعاء يظهر بينالا وهو يجر امرأة بعيدا عن الاحتجاج ثم يضرب متظاهرا بعد ذلك.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية الجمعة مقطعا ثانيا يظهر بينالا وهو يقود المرأة بعيدا بالقوة.

واحتجزت الشرطة أيضا رجلا آخر ظهر معه في المقطع المصور.

وتم إيقاف ثلاثة من ضباط الشرطة الجمعة واحتجازهم من بينهم ضابطان يشتبه في أنهما زودا بينالا بلقطات للواقعة.