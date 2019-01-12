دراسة: الوقاية بـ30 غراما من الألياف

أكدت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن تناولك الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب يجعلك أقل عرض للإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضحت الدراسة أن تناول ما بين 25 و29 غراما من الألياف يوميا يمثل هدفا جيدا، فيما تشير لجنة بريطانية استشارية للتغذية إلى أهمية زيادة الألياف الغذائية إلى 30 غراما يوميا.

وأظهرت دراسة أن الذين يكثرون تناول الأطعمة الغنية بالألياف أقل عرضة للإصابة بأمراض كثيرة، مقارنة بالذين يتناولون أغذية تحتوي على نسبة قليلة من الألياف.

وتشير الدراسة إلى أن كل ثمانية غرامات زيادة في محتوى الألياف المتناولة يوميا يقابلها انخفاض تتراوح نسبته بين 5-27 في المئة من إجمالي الوفيات وحالات الإصابة بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني وسرطان القولون وخطر التعرض للسكتة الدماغية وسرطان الثدي.

وقال الأستاذ بجامعة أوتاغو النيوزيلندية جيم مان، والذي شارك في إعداد البحث: "تقدم نتائجنا دليلا مقنعا للقواعد الإرشادية الخاصة بالتغذية من أجل التركيز على الألياف الغذائية واستخدام الحبوب الكاملة بدلا من المكررة. هذا يقلل من خطر الإصابة بمجموعة واسعة من الأمراض الخطيرة والوفيات الناجمة عنها".

وتبين الدراسة أن غالبية الناس حول العالم يتناولون أقل من 20 غراما من الألياف الغذائية يوميا، ويبلغ المتوسط للبالغين في أميركا 15 غراما يوميا.