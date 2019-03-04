حاكم كولورادو السابق يعلن ترشحه للرئاسة

أعلن الحاكم السابق لولاية كولورادو الأميركية جون هيكنلوبر، ترشحه للفوز بتأييد الحزب الديموقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في 2020.

وقال هيكنلوبر (67 عاما)، في تسجيل فيديو إنه يترشح لخوض الانتخابات الرئاسية "لأننا بحاجة لحالمين في واشنطن ولكن أيضا لأننا بحاجة لإنجاز العمل".

ويعرض الفيديو صعود هيكنلوبر من عالم جيولوجيا عاطل عن العمل إلى مالك حانة إلى رئيس بلدية دنفر، أكثر مدن ولاية كولورادو اكتظاظا، ثم حاكم الولاية.

ويقول عندما كان "فتى نحيفا يضع نظارات بسمك زجاجة الكولا واسم عائلة مضحك، نلت حصتي من التنمر وتصديت له".

وأضاف هيكنلوبر في الفيديو المنشور عبر يوتيوب، "أثبت مرة بعد مرة أن بإمكاني جمع الناس لإحداث التغير التقدمي الذي فشلت واشنطن في تحقيقه".

وهيكنلوبر الذي شغل منصب رئيس بلدية دنفر من 2003 إلى 2011 و منصب حاكم الولاية من 2011 لغاية كانون الثاني/شباط 2019، تولى لفترة رئاسة الجمعية الوطنية للحكام. وهو شخصية معروفة جدا في أوساط القيادة الديموقراطية ولكن ليس للجمهور الأوسع خارج كولورادو.