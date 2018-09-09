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الولايات المتحدة

حالة طوارئ في ثلاث ولايات أميركية بسبب 'فلورنس'

صورة بالأقمار الصناعية لإعصار فلورنس

تحولت العاصفة فلورنس إلى إعصار الأحد، ومن المتوقع أن تزداد قوته سريعا ليشكل تهديدا كبيرا مع تحركه فوق منتصف المحيط الأطلسي.

وتصاحب الإعصار رياح سرعتها 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا)، وقد يصل إلى الساحل الشرقي الأميركي نهاية هذا الأسبوع.

ودفع الإعصار فلورنس حكام ولايات فرجينيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا إلى إعلان حالة الطوارئ، وطلبوا من السكان الاستعداد لعاصفة خطيرة.

وقال خبراء الأرصاد بالمركز الوطني للأعاصير إن قوة فلورنس ستواصل اشتدادها "ومن المتوقع أن يظل إعصارا كبيرا شديد الخطورة حتى يوم الخميس".

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