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حالة انتحار كل ثلاثة أيام في لبنان

الرعاية النفسية ضرورية لمواجهة الانتحار

حالة انتحار كل ثلاثة أيام في لبنان، وفق دراسات استندت إلى محاضر الشرطة.

وحسب الإحصاءات، فقد تم تسجيل 100 حالة انتحار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 143 حالة في العام الماضي.

وبعد أن نجت من هاجس الانتحار، تنشط سينتيا سليمان في توعية الشباب اللبنانيين بطلب المساعدة النفسية في حال راودتهم الهواجس. وتقول إنها بصدد إعداد دليل خاص بالأطباء النفسيين، خاصة أن واحدا من كل أربعة لبنانيين معرض للأمراض النفسية، وفق إحصاءات محلية.

وتتلقى جمعية Embrace عشرات الاتصالات يوميا من أشخاص تراودهم هواجس الانتحار.

ارتفاع نسبة الانتحار في لبنان
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ارتفاع نسبة الانتحار في لبنان

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