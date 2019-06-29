استئناف الحركة في مطار بولاية نيوجيرزي

استؤنفت حركة الطيران في مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي السبت بعد تعليقها لفترة قصيرة نتيجة هبوط اضطراري لإحدى الطائرات بعد تعرضها لخلل فني.

وقالت سلطات المطار في تغريدة إن أنشطة الطيران عادت لطبيعتها في أعقاب هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز".

وذكرت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق أن قائد الطائرة أبلغ السلطات بوجود عطل هيدروليكي وهبط بالطائرة وأحد إطارتها كان قد انفجر، من دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.

تحديث: 14:45 ت.غ

أعلنت السلطات في مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي السبت حالة الطوارئ ومنعت عمليات الوصول والمغادرة من وإلى المطار.

ودعت سلطات المطار جميع المسافرين إلى التحقق من شركات الطيران قبل المجيء للمطار.

وتشير تقارير صحفية إلى أن إعلان حالة الطوارئ جاء نتيجة هبوط طائرة اضطراريا بعد مشاكل في أحد إطاراتها.