حالة طوارئ وحظر تجول في الرقة

أعلن جهاز أمني تابع لقوات سورية الديموقراطية (قسد) في مدينة الرقة الأحد فرض حالة طوارئ وحظرا للتجول خشية هجمات قد ينفذها داعش داخل المدينة.

وقالت "قوى الأمن الداخلي في الرقة" في بيان إنها حصلت على "معلومات تفيد بدخول مجموعات إرهابية تعمل لصالح مرتزقة داعش إلى مدينة الرقة"، مشيرة إلى أنها "بصدد تنفيذ هجمات تخل بالأمن والاستقرار العام".

وبناء على تلك المعلومات، أعلنت القوى حالة الطوارئ وحظرا للتجول في أرجاء المدينة "ابتداء من الساعة الخامسة (2:00 ت. غ.) من صباح الأحد ولغاية الخامسة من صباح الثلاثاء"، مناشدة السكان الالتزام بتعليماتها "إلى حين إقصاء الخطر والقضاء على الإرهابين".

وسيطرت قسد التي تضم فصائل كردية وعربية مدعومة أميركيا، في تشرين الأول/اكتوبر الماضي على مدينة الرقة في شمال سورية بعد معارك دامت أربعة أشهر ضد داعش.

ومنذ طرده من الرقة، شن داعش هجمات على قسد في محيط المدينة. وقد تبنى قبل أيام "تفجير عبوة ناسفة" في آليتين جنوب منطقة التركمان شمال شرق الرقة.