18 حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية.. والسبب لا يزال مجهولا

أعلن مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة ارتفاع عدد حالات الوفيات المرتبطة بالسجائر الإلكترونية إلى 18.

وارتفعت عدد الإصابات بإصابات رئوية حادة إلى 1048 في 48 ولاية أميركية من 805 حالات الأسبوع الماضي.

ولا تزال أسباب الإصابات بأمراض الرئة التي أدت إلى تفاقم هذه الحالات غير مؤكدة، ما دفع بـ"مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" التابعة لوزارة الصحة إلى التحذير مجددا هذا الأسبوع من استخدام هذه السجائر حتى يتم معرفة الأسباب.

وأعلنت جودي مكميكين من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن الوكالة جمعت أكثر من 440 عينة من منتجات السجائر الإلكترونية من 18 ولاية لاختبارها، مشيرة إلى أن العينات أظهرت "مزيجا من النتائج ولم يتم تحديد أي مادة في جميع العينات التي تم اختبارها".

يذكر أن خمس ولايات إضافية أعلنت هذا الأسبوع حدوث وفيات بها ناتجة عن السجائر الإلكترونية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15 ولاية وهي ألاباما، وكاليفورنيا، وديلاوير ، وفلوريدا، وجورجيا، وإلينوي، وإنديانا، وكانساس، ومينيسوتا، وميسيسيبي، وميزوري، ونبراسكا، ونيو جيرزي، وأوريغون، وفرجينيا.