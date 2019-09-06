حالتا وفاة مرتبطتان بالسجائر الإلكترونية.. خبراء يكشفون السبب

كشف تحقيق أجراه خبراء أميركيون عن السبب وراء إصابة أكثر من مئة شخص في البلاد بأمراض رئوية نتيجة استخدام السجائر الإلكترونية تسببت في مقتل شخصين.

صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن إدارة الغذاء والدواء أن تلك المادة هي عن زيت مستخلص من "فيتمامين E".

النتيجة التي توصل إليها الخبراء، جاءت بعدما تبين أن أغلب المستخدمين للسجائر الإلكترونية والذين اشتكوا من نفس الأعراض، لديهم ذات المادة في عينات دمهم.

ورغم أن الباحثين لم يجزموا بصفة قطعية أن المادة بعينها هي المسؤول الوحيد عن الإصابات التي أحصيت في مختلف الولايات الأميركية، إلا أنهم افترضوا أنها سبب حقيقي مباشر في جميع الحالات التي تم إحصاؤها.

"فيتامين E" يوجد في عدد من الأغذية مثل بعض المكسرات وزيت الزيتون، يصفه أطباء التغذية لزيادة الدهون الإيجابية في الجسم وتعويض السلبية ضمن حميات غذائية صحية.

لكن استخدامه ضمن مكونات السجائر، أثبت نتائج سلبية، بحسب التحقيق، إذ تبين أن أخذه ضمن حمية غذائية شيء واستنشاقه شيء آخر.

الأعراض العامة التي سبقت الإصابة بأمراض مستعصية نتيجة استنشاق دخان السجائر الإلكترونية، تراوحت بين آلام في الصدر عند التنفس، وسعال حاد، إضافة إلى بعض الحالات التي سجلت لديها آلام في المفاصل أيضا.

يذكر أن خمس ولايات أميركية، أعلنت عن إصابات بأمراض رئوية نتيجة استخدام السجائر الإلكتروينة، وهي كاليفورنيا، ومينيسوتا وإنديانا، وكذا إيلينوى، وويسكنسن.