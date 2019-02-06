سيدعو الرئيس دونالد ترامب مساء الثلاثاء لإصلاح نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة وسيتحدث عن سياسته الخارجية، حسب مقتطفات من الخطاب الذي سيلقيه عن حال الاتحاد أمام الكونغرس.

ووفق الخطاب المعد الذي نشر البيت الأبيض مقتطفات منه، يقول الرئيس: "لن نغض الطرف عن نظام إيراني يهتف بالموت لأميركا ويهدد الشعب اليهودي بالإبادة الجماعية".

وسيؤكد ترامب على دعم الولايات المتحدة "سعي فنزويلا للحرية".

ومن المقرر أن يؤكد الرئيس على سياسته تجاه قضية الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، قائلا: "لدينا واجب أخلاقي لوضع نظام هجرة يحمي مواطنينا ووظائفهم".

ويضيف ترامب: "السياسيون الأثرياء والمتبرعون (للأحزاب السياسية) يدفعون باتجاه حدود مفتوحة بينما يعيشون حياتهم خلف جدران وبوابات وحراس".

وهذه مقتطفات من الخطاب:

"في القرن العشرين، أنقذت أميركا الحرية وطورت العلوم وأعادت تعريف مستوى معيشة الطبقة الوسطى ... الآن يجب أن نخطو بثقة وشجاعة إلى الفصل الجديد من هذه المغامرة الأميركية العظيمة ويجب أن نخلق مستوى جديدا للعيش في القرن الـ21".

"سويا، يمكننا أن نكسر عقودا من الجمود السياسي، يمكننا أن نجبر الانقسامات القديمة ونعالج جروح الماضي ونبني تحالفات ونصنع حلولا جديدة ونفتح الباب أمام الإمكانيات غير العادية للمستقبل الأميركي".

"خلال السنتين الماضيتين، تحركت إدارتي بسرعة تاريخية لمواجهة مشاكل تجاهلها على مدى عقود قادة من الحزبين".

"لقد أطلقنا ثورة الطاقة الأميركية والولايات المتحدة الآن هي المنتج الأول للنفط والغاز الطبيعي في العالم".

"بعد 24 شهرا من التقدم المطرد، اقتصادنا مثار حسد العالم وجيشنا هو الأقوى على سطح الأرض وأميركا تربح كل يوم".

"العام الماضي، سمعت من أصدقاء لي قصة أليس جونسون وتأثرت بها بشدة. في 1997 حكم على أليس بالسجن المؤبد في جريمة مخدرات غير عنيفة كانت الأولى لها. على مدى العقدين التاليين، أصبحت أليس قسيسة السجن، ملهمة الآخرين باختيار مسار أفضل (لحياتهم) ... قصة أليس تمثل التفاوتات والظلم الذي يمكن أن يوجد في الأحكام الجنائية، ويجب علينا أن نصلح هذا الظلم".