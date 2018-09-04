'حامل السوط'.. هذا هو بديل ماكين في الكونغرس

أعلن حاكم ولاية أريزونا دوغ دوسي الثلاثاء أن جون كيل سيشغل مقعد الراحل جون ماكين كسناتور عن الولاية لفترة ستستمر حتى كانون الثاني/يناير المقبل على الأقل.

وقال دوسي في مؤتمر صحافي إن كيل وافق على أن يشغل مقعد ماكين حتى انتهاء الفترة التشريعية الجارية.

I am deeply grateful to Senator Kyl for agreeing to succeed his friend and colleague of so many years. Every single day that Jon Kyl represents #Arizona in the U.S. Senate is a day our state is well-served. #KylforAZ #KavanaughConfirmation https://t.co/e6zHvEOk5O — Doug Ducey (@dougducey) September 4, 2018

وحسب الدستور الأميركي، يحق للمجلس التشريعي بالولاية منح الحكام سلطة اختيار بديل لعضو مجلس الشيوخ في حال وفاته أو استقالته أو استبعاده من منصبه لحين انتهاء ولايته أو عقد انتخابات تشريعية خاصة بالمقعد.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الخاصة بمقعد ماكين في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ويتمتع كيل بخبرة سياسية وتشريعية تمتد لأكثر من 30 عاما، بدأها بانتخابه عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الرابعة بولاية أريزونا في 1987.

وفي 1995 قرر كيل خوض انتخابات مجلس الشيوخ عن الولاية ليزامل ماكين حتى عام 2013 عندما قرر عدم الترشح مجددا.

وخلال ولايته الثانية بمجلس الشيوخ بين 2007 و2013 كان كيل مسؤول الانضباط لدى الأغلبية الجمهورية وهو منصب يعرف بـ "حامل السوط".

وسيأتي تعيين كيل بدلا من ماكين في توقيت هام للحزب الجمهوري الذي يسعى حاليا للتصويت بالموافقة على مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب قاض بالمحكمة العليا بريت كافناه.