تقرير: آيفون يتجسس عليك وأنت نائم

"ما يحدث في آيفون يبقى في آيفون"، شعار تردده شركة آبل دائما بشأن هواتفها. لكن تجربة خصوصية أجرتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية دحضت هذه المقولة.

فخلال أسبوع واحد تمكنت الصحيفة من اكتشاف نحو 5400 من برامج تعقب التطبيقات التي ترسل بيانات من الهاتف إلى أطراف ثالثة باستخدام أدوات تتبع مخفية.

وغالبا ما تنشط هذه الأدوات في الليل، عندما يكون مستخدم الجهاز نائما أو عندما لا يقوم باستخدام هاتفه الذكي.

تقرير واشنطن بوست أشار إلى أن عمليات التجسس شملت عددا هائلا من التطبيقات الشهيرة في نظام تشغيل هواتف آيفون "آي أو أس".

واشتملت المعلومات المجمعة على بيانات حساسة، مثل العناوين والموقع الجغرافي ورقم الهاتف والأسماء ورسائل البريد الإلكتروني واسم الجهاز وغيرها.

ويروي كاتب التقرير تجربته مع هاتف آيفون بالقول: "في ليلة الإثنين الأخيرة حصلت عشرات شركات التسويق والأبحاث وغيرها من مستهلكي البيانات الشخصية على تقارير من جهاز آيفون الخاص بي".

ويضيف: في الساعة 11:43 مساء حصلت شركة تدعى "Amplitude" على رقم هاتفي وبريدي الإلكتروني وموقعي الجغرافي.

وفي الساعة 3:58 صباحا حصلت شركة أخرى تدعى "Appboy" على البصمة الرقمية لهاتفي، وفي الساعة 6:25 صباحا تلقى متعقب يسمى "Demdex" وسيلة لتحديد هاتفي وأرسل قائمة تتبع أخرى لأقرانه.

وتستفيد هذه التطبيقات من ميزة آبل المسماة "تحديث التطبيق في الخلفية"، حيث يتم السماح لها بنقل البيانات حتى عندما لا يتم استخدامها، وذلك من أجل التأكد من أنها ستكون محدثة في حالة أردت الرجوع إليها.

والطريف أن من بين التطبيقات، التي اكتشف كاتب التقرير قيامها بتتبع بيانات المستخدمين وتمريرها لطرف ثالث، تطبيق صحيفة واشنطن بوست نفسها، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى مثل "نايكي" و"مايكروسوفت وان درايف" وتطبيق الطقس "Weather Channel".

كيف تحد من التتبع؟

تقترح واشنطن بوست اتخاذ خطوات من شأنها أن تقلل من عمليات التتبع التي تقوم بها بعض التطبيقات على آيفون وهي:

أولا: إيقاف تشغيل خدمات الموقع للتطبيقات

في نظام التشغيل "iOS 12"، انتقل إلى "الإعدادات" ، ثم "الخصوصية"، وقم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع للتطبيقات التي لا تحتاج إليها حقا، خاصة تلك التي طلبت الوصول إليها دائما، وكذلك يفضل أن تقوم بمسح التطبيقات التي لا تحتاج إليها أو تستخدمها باستمرار.

ثانيا: تشغيل خاصية "الحد من تتبع الإعلانات"

انتقل إلى "الإعدادات" ثم "الخصوصية" وانتقل إلى أسفل الصفحة حتى تصل إلى عنوان "الإعلان".

قم بتفعيل خاصية "الحد من تتبع الإعلانات"، قد لا يؤدي هذا الإجراء إلى إيقاف كل ما هو غير مرغوب فيه ولكنه سيؤدي بالتأكيد إلى الحد منها.

ثالثا: إيقاف تشغيل "تحديث الخلفية" في التطبيق

انتقل إلى "الإعدادات" وبعدها إلى "عام" ومن ثم إلى "تحديث تطبيق الخلفية".

سيؤدي إيقاف تشغيل التطبيقات إلى منعها من إرسال البيانات أثناء نومك خلال الليل ولكنه لن يمنعها بالضرورة من مشاركة بياناتك مع أطراف ثالثة أثناء استخدام التطبيقات.