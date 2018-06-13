بسبب الحجاب.. قاضية مؤيدة لأردوغان تتهجم على مرشح رئاسي

وكانت ديميريل قد قالت في تغريدة: "نحمد الله، الحجاب لم يعد مشكلة الآن، بالرغم من نواياك الحقيقية التي تخفيها اليوم، فإننا لم ننس ما عانيناه تحت عقليات أمثالك يا انجيه، لن ننسى".

طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو الأربعاء، بإقالة عضوة مجلس الدولة والقاضية أيسل ديميريل، على خلفية انتقادها مرشح الرئاسة عن الحزب محرم انجيه.

وتأتي تغريدة ديميريل ردا على تصريح سابق لانجيه في عام 2013، انتقد فيه تسييس حزب العدالة والتنمية الحاكم لمسألة الحجاب من أجل أغراض انتخابية.

ويقول مؤيدو حزب العدالة والتنمية إن انجيه عارض قرار السماح بارتداء الحجاب في المدارس الذي أصدر عام 2014، لكنه بدل رأيه بعدما ترشح للسباق الرئاسي، على حد ادعاءاتهم.

وسرعان ما حذفت ديميريل تغريدتها بعدما تعرضت للانتقاد على نطاق واسع بل قيدت مقدار المتابعات على حسابها في تويتر.

وتم تعيين ديميريل لأول مرة في المجلس الأعلى التركي للقضاة في 2014، لتصبح لاحقا عضوة في مجلس الدولة.

وعلق كيليتشدار أوغلو خلال إحدى المؤتمرات على تغريدة ديميريل قائلا: "هل أنتِ قاضية أم رئيسة اللجنة النسائية لهذا الحزب (العدالة والتنمية)، هذه القاضية يجب عليها الاستقالة فورا".

وأضاف كيليتشدار أوغلو أن "الرئيس يعين قضاة أعلى المحاكم في الدولة، ولهذا نؤكد على ضرورة المبدأ الذي ينص على أن الرئيس يجب أن يكون غير متحيز".

يذكر أن ديميريل كانت تنشر تغريدات مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية.