حجب جزئي للإنترنت ومواقع التواصل في بغداد

أفادت مصادر للحرة الأربعاء بأن العراق شهد حجبا جزئيا لخدمة الإنترنت وانقطاعا في خدمات مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد.

وذكر أن الانقطاع شمل فيسبوك وإنستغرام وتويتر، فيما ذكرت وسائل اعلام محلية وناشطون عراقيون أن السلطات الحكومية العراقية حجبت خدمات وسائل التواصل الاجتماعي عن الموطنين في عدد من المحافظات.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع موجة احتجاجات انطلقت منذ يوم الثلاثاء في بغداد والناصرية ومدن أخرى احتجاجا على الفساد والبطالة وسوء الخدمات.

وأطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي والمطاطي والقنبال المسيلة للدموع لتفريق التظاهرات مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 500 آخرين وفقا لمصادر طبية وأمنية.