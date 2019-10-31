مسؤولان: الولايات المتحدة تحجب مساعدات أمنية عن لبنان

قال مسؤولان أميركيان، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتجز 105 مليون دولار كمساعدات أمنية للبنان، بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وأوضح المسؤولان، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس الخميس بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي قد قررا حجب المساعدات العسكرية لبيروت.

ولم يوضح المسؤولان سبب منع المساعدات. وقال أحدهما إن وزارة الخارجية لم تبرر قرارها للكونغرس.

وقد سعت الإدارة للحصول على موافقة بشأن المساعدات منذ مايو، بحجة أنها ضرورية للبنان، شريك الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط المضطربة لتمكينه من حماية حدوده.

وتشمل المساعدات نظارات للرؤية الليلية وأسلحة تستخدم في أمن الحدود.

لكن واشنطن أعربت مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء الدور المتزايد لحزب الله في الحكومة اللبنانية، إذ إن المجموعة الشيعية التي تدعمها إيران تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

وبعد استقالة الحريري، الثلاثاء، وسط احتجاجات شعبية ضخمة ضد النخبة الحاكمة، حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو الزعماء السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تستجيب لاحتياجات شعبها، داعيا إلى إنهاء الفساد المستشري.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي أنه يعتقد أن المساعدة الأمنية ضرورية للبنان الذي يكافح عدم الاستقرار، ليس داخل حكومته وحسب ولكن في إقليم مضطرب.

وقال المسؤول إن من المهم بشكل خاص تقوية الجيش اللبناني، الذي اعتبره أحد أكثر المؤسسات قدرة في البلاد الآن، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير للدعم المقدم من واشنطن.

وحذر المسؤول من أن سحب المساعدات من لبنان يمكن أن يمهد الطريق لروسيا للتحرك. فقد وسعت موسكو نفوذها في سوريا منذ أعلن ترامب أنه سيسحب القوات الأميركية من الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.











